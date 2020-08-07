Препарат для улучшения эрекции оказался эффективным в борьбе с COVID-19

Препарат Авиптадил, используемый для улучшения эрекции, может помочь в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Около 16 пациентов в США перестали пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких или вылечились от дыхательной недостаточности в течение четырех дней после вдыхания данного препарата, заявили его производители, пишет Daily Mail.

При этом врачи в Хьюстоне утверждают, что лекарство помогло одному пациенту, находящемуся "на грани смерти", быстро выздороветь.

Препарат представляет собой синтетическую форму природного пептида в организме, называемого VIP, который защищает клетки легких от повреждений, уменьшая воспаление.

Бразильские исследователи также показали, что пептид может блокировать проникновение коронавируса в клетки и его репликацию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в теле человека найден катализатор тяжелой формы коронавируса.

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