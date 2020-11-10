Появилась самая точная 3D-модель коронавируса. Фото

Эксперты из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии представили, по их словам, самую точную и современную 3D-визуализацию коронавируса.

Они надеются, что она поможет в создании методов лечения COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Для создания модели исследователи взяли изображения вирусной поверхности с высоким разрешением с помощью сканирующих электронных микроскопов. Они выявляют специфический внешний вид поверхности вируса, показывая белки и рецепторы, выступающие из нее.

Ученые разработали самую точную 3D-модель COVID-19

В состав последних входит вирусный спайковый белок, который связывается с рецептором ACE2 некоторых клеток. Он заставляет рецептор открыть путь к ней, позволяя коронавирусу обойти защиту и заразить человека.

Ученые создали новую 3D-модель коронавируса, отображающую его внешний вид и внутреннюю структуру

Затем эксперты добавили в модель данные из различных источников, чтобы заполнить пробелы в знаниях о коронавирусе. Сюда входит информация об одной цепи РНК SARS-CoV-2 и защищающих ее нуклеокапсидных белках.

Визуализация коронавируса была создана с помощью 3D-модели и объединяет последние данные о структуре вируса SARS-CoV-2, который вызывает пандемию COVID-19

Все это, поясняют ученые, было объединено с информацией о том, как все аспекты вируса находятся в организме и взаимодействуют друг с другом. Конечным результатом и стал "самый точный взгляд на COVID-19". Диаметр вируса составляет около 120 нанометров, что примерно в 1000 раз меньше ширины человеческого волоса/

Диаметр вируса составляет около 120 нанометров, что примерно в 1000 раз меньше ширины человеческого волоса

"Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и выявляет детали вируса, которые ранее было невозможно увидеть, например, как мы думаем, что белки нуклеокапсида образуют веревочную структуру внутри", – пояснил научный сотрудник KAUST Ондржей Стрнад.

Ученые, создавшие 3D-модель COVID-19, надеются, что она может помочь в разработке методов лечения коронавируса и вакцин

Он отметил, что подход, который ученые использовали для разработки модели, может направить биологические исследования в новые, многообещающие направления борьбы с распространением коронавируса. Исследователи предполагают, что это может помочь им быстро включить недавно обнаруженную информацию в модель и таким образом обеспечить актуальную структуру COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подробную, до отдельных атомов, 3D-модель коронавируса COVID-19 показала студия биомедицинской визуализации Visual Science. До недавнего времени это была наиболее научно точная модель вирусной частицы SARS-CoV-2.