"Повторному заражению" коронавирусом нашли объяснение в ВОЗ

Повторный положительный результат теста на наличие коронавируса COVID-19 у пациентов, которые уже излечились от него, вызывают мертвые клетки легких.

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Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове. Так она прокомментировала информацию о 2,1% пациентов в Южной Корее, у которых после выздоровления вновь подтвердили положительную реакцию на COVID-19, сообщает ABC News.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе. Это не реинфекция, не реактивация, а фактически часть процесса выздоровления, что действительно интересно", – пояснила она.

По словам специалиста, после негативной реакции на COVID-19 у некоторых людей могут вновь обнаружить наличие вируса примерно через неделю-две или даже позже.

При этом она подчеркнула, что в ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител коронавируса об иммунитете к новой болезни.

"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго это длится. Мы еще не знаем ответа", – отметила Ван Керхове.

Как сообщал OBOZREVATEL, положительные результаты тестов у тех, кто уже выздоровел от коронавируса, не являются свидетельством того, что человек снова заразился. По словам южнокорейских медиков, причина кроется в высокой чувствительности ПЦР-тестов.

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