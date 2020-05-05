Переболевшие коронавирусом люди защищены на несколько лет вперед – иммунолог

Повторное заражение коронавирусом маловероятно. Люди, которые переболели, защищены на несколько лет вперед.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский иммунолог Алла Волоха. По ее словам, иммунитет к вирусу, в большинстве случаев инфицирования, все же формируется.

Коронавирус pershyj.com

"Есть гипотеза о риске заболеть повторно, но этого еще никто не доказал. Часть людей, которые переболели, могут иметь низкий уровень антител к вирусу. Но кроме них есть клетки иммунной системы, которые формирует иммунная память, и они также могут защищать", – отметила иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус сместил эпицентр в мире, разбушевавшись в России, Турции и Бразилии. Новые страны вытеснили Китай из десятки антирейтинга. В Украине динамика заражения остается на том же уровне: всего подтверждено уже 12331 случаев заболевания.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram