Постковидный синдром: особенности течения и рекомендации по восстановлению

Что можно ожидать и как восстанавливаться

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 активно исследуется во всем мире. Изучаются не только пути заражения и активная фаза болезни, но и ее последствия, с которыми сталкивается практически каждый переболевший независимо от того, в легкой или крайне тяжелой форме протекало заболевание.

Коронавирусную инфекцию часто ассоциируют исключительно с поражением дыхательных путей и развитием ковидной пневмонии. Однако это системное заболевание: вирус может поражать сосуды в любом органе, нервную систему, сердце, желудочно-кишечный тракт.

Постковидным синдромом (Post-COVID-19 syndrome, Post COVID-19 condition) называют симптомокомплекс, развивающийся во время COVID-19 или после купирования основных симптомов продолжительностью от трех месяцев. В октябре прошлого года он был включен в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 .

Одна из теорий, которая объясняет распространенность долгосрочных последствий и их разнообразие – развитие хронического тромбоваскулита. Он затрагивает нервную систему, кожу, сердце и сосуды. Частично это объясняется тем, что в процессе болезни могут формироваться разные органы-мишени, которые можно назвать точкой приложения агрессии вируса. Это может быть головной мозг, органы с любой хронической патологией, желудочно-кишечный тракт и др.

Симптомы постковидного синдрома

Чаще всего в постковидный период жалуются на ухудшение общего самочувствия. Симптомы имеют широкую индивидуальную вариативность, обобщенно их можно описать как:

приступы слабости, снижение выносливости: от небольших эпизодов до необходимости соблюдения постельного режима на протяжении нескольких недель;

мышечные боли: коронавирусная инфекция обычно сопровождается значительным снижением белковой массы, что оказывает негативное влияние на состояние мышц;

расстройство суточного ритма: возможно развитие сонливости, бессонницы, инверсии сна.

У многих людей последствия отражаются на психоэмоциональном здоровье. Возможно появление депрессивного настроения, панических атак, резкие перепады настроения. Такие симптомы не должны оставаться без внимания, поскольку есть сведения о случаях суицидальных исходов.

Часто люди сталкиваются с осложнениями со стороны дыхания, при этом они могут возникать даже в случаях, когда острая фаза протекала без выраженного поражения органов дыхания. Есть сообщения об ощущении нехватки воздуха, появлении бронхоспазмов, невозможности сделать глубокий вдох.

Одно из распространенных осложнений COVID-19 – неврологические проявления:

интенсивные головные боли: постоянные, приступообразные;

нарушение терморегуляции: продолжительное сохранение несколько повышенной либо пониженной температуры тела;

озноб, сопровождающийся ощущением холода, мышечной дрожью, в особенности в вечернее время; часто температура тела при этом остается в пределах нормы;

нарушение обоняния, вкуса: этот симптом иногда сохраняется несколько месяцев после окончания острой фазы болезни;

нарушение зрения: появление перед глазами черных пятен, затуманенности зрения, светобоязни;

парестезия: проявляется в виде ощущений покалывания, жжения, мурашек.

Постковидный синдром часто проявляется сердечно-сосудистыми патологиями. На аритмию, острую или хроническую сердечную недостаточность жалуется примерно каждый пятый пациент. Артериальное давление у некоторых больных значительно повышается, другие сообщают о затяжной гипотонии. Также возможно появление полиморфного дермального ангиита, нарушений сердечного ритма.

К числу других нарушений можно отнести:

ухудшение аппетита, снижение перистальтики кишечника, нарушение стула; все это может приводить к изменению состава нормальной микрофлоры кишечника и возникновению дисбиоза;

эндокринные заболевания;

снижение иммунитета;

воспалительные процессы мочевыделительной системы;

аллергические реакции;

нарушения менструального цикла.

Восстановление после коронавирусной инфекции

Как нет единых постковидных симптомов, так и не существует одного способа восстановления после болезни. Пока еще рано говорить, сколько могут продолжаться осложнения. Сегодня у некоторых больных восстановление занимает длительный период, до года.

Реабилитация зависит от симптомов и может включать лечебную гимнастику, массаж, диетотерапию, психотерапию, дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров, гипербарическую оксигенацию.

Также положительный эффект оказывают витаминно-минеральные (особенно с витаминами A, D, E, C) и аминокислотные комплексы, позволяющие укрепить иммунитет и восполнить дефицит белка в организме.

Несмотря на то, что многие вопросы в отношении вируса SARS-CoV-2 остаются открытыми, практически все ученые едины во мнении, что нельзя недооценивать опасность постковидного синдрома. Если после окончания фазы активной болезни возникают или длительно сохраняются какие-либо нетипичные симптомы, нужно обратиться за консультацией к врачу для разработки индивидуальных реабилитационных мероприятий.

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