Легкие наполнены жидкостью и инфекцией: ученые выявили тяжелые последствия коронавируса у детей

Около половины детей, госпитализированных с коронавирусом COVID-19, страдают от повреждения легких.

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К таким выводам пришла команда экспертов из Бостонской детской больницы (штат Массачусет, США), оценив компьютерные томографии в педиатрических случаях COVID-19, передает Daily Mail.

COVID-19 у детей Иллюстрация

В одном исследовании из 20 детей почти две трети имели непрозрачность на снимках легких, что свидетельствует о воспалении.

Половина пациентов имела так называемый знак гало, когда воспаление окружает уплотнение в тканях.

Уплотнение затрудняет дыхание пациентов – в нем воздушные мешочки легких заполнены жидкостью или поражены инфекцией.

16-летняя девочка с COVID-19 с одышкой. Ее КТ-изображения показывают непрозрачность матового стекла с некоторой консолидацией Daily Mail

Однако исследователи отметили, что в целом дети, по-видимому, менее подвержены воздействию COVID-19, чем взрослые.

А – мальчик, 3 года. Б – девочка, 8 лет. С – мальчик, 14 лет. Второй ряд – те же пациенты с признаками выздоровления Daily Mail

А – 14-летняя девушка. Б – 10-летний мальчик. С – годовалый мальчик Daily Mail

Врачи во главе с радиологом Александрой Фуст решили сравнить повреждение COVID-19 с другими подобными респираторными заболеваниями: SARS и MERS, оба родственных коронавирусу, штамм грипп H1N1 и EVALI – недавно обнаруженная болезнь, связанная с вейпингом.

Доктор Фуст и коллеги отметили наиболее очевидные изменения в легких детей. Они указали на исследование в китайском городе Ухань. Там было обследовано 20 пациентов с коронавирусом (среди которых 13 мальчиков) педиатрической больницы в возрасте от одного дня до 14 лет.

У всех пациентов были поражения в стенках легких. У половины были двусторонние поражения легких, а у 30% – только одного легкого.

У шести из десяти пациентов был симптом "матового стекла" (GGO). У половины была консолидация, то есть воздушные пространства в их легких, заполненные веществом, обычно гноем, кровью или водой, в окружении обода GGO.

Рентгенологи называют это "ореолом", и, хотя это обычное заболевание легких, оно может быть более уникальным для COVID-19.

После лечения у шести детей было проведено КТ грудной клетки. Повреждения полностью исчезли в двух случаях, а уплотнения постепенно уменьшались в трех.

Доктор Фуст отметила, что знак "ореола", по-видимому, является уникальным для COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.

Как писал OBOZREVATEL, американские и канадские исследователи заявили: потепление летом не остановит распространение COVID-19.