После заражения COVID-19 у женщины почернели пальцы. Фото

Женщине, зараженной коронавирусом (COVID-19), ампутировали три пальца, после того как болезнь разрушила кровеносные сосуды и фаланги почернели.

Как сообщает Daily Mail, врачи в Италии сказали, что пальцы почернели из-за сухой гангрены. По словам медиков, гангренозные пальцы являются "тяжелым проявлением" коронавируса.

Пока врачи до конца не уверены, почему вирус вызывает закупорку. Основная версия состоит в том, что это результат чрезмерной иммунной реакции, называемой "цитокиновый шторм", когда организм атакует здоровые ткани.

Врачи детально описали этот случай с женщиной. В марте 2020 года ей назначили разжижающие кровь препараты после того, как врачи заметили, что у нее нехватка крови, поступающей в сердце.

Женщине с COVID-19 ампутировали почерневшие пальцы Daily Mail

Ей сделали мазок на коронавирус и результат оказался положительным. Однако у нее не было общих симптомов коронавируса: лихорадки, кашля, потери или изменения запаха и вкуса. Через месяц женщина вернулась в больницу, после того как ее указательный, безымянный и мизинец на правой руке почернели. У нее развилась сухая гангрена, которая возникает, когда кровоток в определенной части тела блокируется.

При обследовании медики обнаружили у нее низкое давление в общих пальцевых артериях. Врачи прописали ей гепарин, антикоагулянтное лекарство, используемое для предотвращения образования тромбов и лечения сердечных приступов. Затем хирурги ампутировали ей три пальца. Специалисты изучили мертвые ткани под микроскопом и увидели признаки внутрисосудистого тромбоза.

Врачи отметили, что они заметили у значительного количества пациентов с COVID-19 проблемы со свертыванием крови, что может указывать, что это заболевание является не только респираторной, но и сосудистой инфекцией.

"Я думаю, что стало очевидно, тромбоз – серьезная проблема", – сообщил профессор Рупен Арья из Королевского колледжа Лондона, отметив, что у 30% пациентов больниц с коронавирусом были тромбы.

Отмечается, что это не первый раз, когда пациенту с COVID-19 требуется ампутация пальцев. Ранее 54-летнему мужчине из Калифорния (США) ампутировали два пальца в результате обширного повреждения тканей и мышц после заражения, во время лыжной поездки с группой друзей на север Италии в феврале 2020 года.

Также мужчина из Уэльса (Британия) потерял два пальца, после того как заразился коронавирусом и провел 61 день на аппарате искусственной вентиляции легких.

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