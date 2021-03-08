После прививки от коронавируса могут ошибочно определять рак груди: в чем дело

Женщинам стоит избегать маммографии в течение четырех недель после прививки от коронавируса, поскольку может быть ошибочно диагностирован рак груди.

Американские врачи предупредили, что вакцина может вызывать отек лимфатических узлов, который обнаруживается на УЗИ и маммограмме, пишет Daily Mail. Из-за этого в груди появляются опухшие шишки – сети сосудов, которые фильтруют микробы – и возникают они на той же стороне груди, что и рука, в которую был введен укол.

Так, в частности, врач из Бостона Девон Кваша обнаружила опухоль в левой груди во время обычного самообследования. После этого она решила пройти маммографию и УЗИ для обследования.

При этом за неделю до визита она получила свою первую вакцину против Covid-19, прививку Moderna. Вскоре после нее у женщины начала болеть левая рука, а затем вокруг левой подмышки и ключицы с левой стороны появилось несколько опухших шишек.

Такое открытие обычно требует дальнейшего исследования и немедленной биопсии, но из-за недавней вакцинации доктор Кваша и ее врач решили воздержаться от этого и назначили повторное УЗИ через шесть недель.

Доктор Конни Леман, руководитель отдела визуализации груди в отделе радиологии штата Массачусетс также подтвердила этот факт. По ее словам, после прививок огромное количество женщин обращалось с маммограммами, на которых были видны уплотнения, и предполагали у себя рак.

В связи с этим Общество визуализации молочной железы в январе призвало специалистов воздержаться от забора биопсии, а вместо этого получать информацию о статусе вакцины против Covid, когда она была получена и в какой группе. Также ученые советуют запланировать обследование до первого укола или между четырьмя и шестью неделями после второй дозы. Если в эти сроки будет наблюдаться уплотнение – то это действительно повод для беспокойства.

При этом, стоит взять во внимание: что касается укола Moderna – у каждого девятого получателя наблюдается опухоль или болезненность лимфатических узлов после первой дозы, а после второй дозы этот показатель увеличивается до одного из шести. В случае же укола Pfizer – он встречается реже, но длится дольше, отек сохраняется около десяти дней, тогда как у пациентов Moderna уплотнения исчезают через два дня.

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