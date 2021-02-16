После прививки можно заболеть COVID-19: Степанов сказал, почему бояться не стоит

После получения прививки против коронавируса человек действительно может заразиться им. Однако в таком случае болезнь он перенесет легче.

О реакции на вакцинацию на брифинге Министерства здравоохранения (Минздрава) рассказал глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Могут быть случаи, и это доказывается в том числе и на третьей стадии клинических испытаний по эффективности вакцин, что человек может заболеть COVID-19, но перенести его в легкий способ, не иметь тяжелых последствий. И что это точно не приведет к смерти", – заявил министр, заверив, что бояться вакцинации не нужно.

После прививки человек может подхватить COVID-19, но перенесет его легче – Степанов

По его словам, в большинстве уже имеющихся случаев после вакцинации люди не болеют коронавирусом вообще. Однако некоторые заражаются им, но переносят его или бессимптомно, или в легкой форме.

"Вопрос, который сильно беспокоит граждан: что такое эффективность вакцин. Главное при их применении, чего мы и хотим достичь, это чтобы ни один человек не умер от такой болезни как коронавирус", – добавил Степанов.

Отметим: ранее эксперт ЮНИСЕФ развенчала ряд мифов о том, можно ли заразиться COVID-19 от вакцинации и стоит ли делать прививку онкобольным.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня Израиль стал мировым лидером по вакцинации против коронавируса. Там уже почти 40% взрослых привиты полностью.