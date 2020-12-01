Пораженные коронавирусом легкие уничтожают сами себя: врач описала процесс

Пораженные коронавирусом легкие больше не способны выполнять свою функцию. А пытаясь спастись, в какой-то момент они начинают уничтожать сами себя.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала врач-патологоанатом Львовского областного патологоанатомического бюро Алина Колесник. Медик призналась, что за 9 лет практики идеальных легких у умерших не видела, но в нынешней ситуации процесс их поражения выглядит совсем иначе.

"Любые легкие после смерти человека изменены. У людей, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, присутствует отек, у курильщиков – большое количество антракотического пигмента. Иногда страшно выглядят легкие людей, которые просто жили рядом с трассами, из-за смога, который в них оседает. А при коронавирусе мы видим массивные легкие, тяжелые, набухшие, безвоздушные, твердой плотности. Они имеют грязно-малиновый цвет. Просветы альвеол сужены, межальвеолярные перегородки утолщены", – описала она.

Борясь с коронавирусом, легкие начинают уничтожать сами себя – врач-патологоанатом

Врач отметила, что подобные изменения вызывает и грипп, а также панкреонекроз при тяжелых формах панкреатита. Также Колесник уточнила, что в организме человека есть органы, которые при поражении замещаются соединительной тканью. Например, если сильно порезаться, то со временем образуется рубец. То же, по ее словам, происходит с легочной тканью, когда ее поражает коронавирус.

"Воспаление легких – это ответ на повреждение. Простыми словами, они пытаются обновиться, но это происходит очень интенсивно, рубцов появляется слишком много, поэтому возникает фиброз и легкие больше не способны выполнять свою функцию. То есть они, пытаясь спастись, в какой-то момент начинают уничтожать сами себя", – пояснила врач- патологоанатом.

Она подчеркнула, что именно поэтому больным COVID-19 дают пульс-терапию, которая снижает иммунитет. Это необходимо для того, чтобы легкие не обновляли себя так интенсивно.

"Потому что острый респираторный дистресс-синдром и фиброз, которые почти всегда видят патологоанатомы при вскрытии людей, в зависимости от того, когда они умерли, – это последствия уже не столько вируса, сколько борьбы с ним организма", – подытожила Колесник.

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