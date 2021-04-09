Популярный препарат от глистов может защитить от "тяжелого" коронавируса

Карина Бондаренко Пульмонология 05:58, 9.04.2021 Обновлено: 07:13, 9.04.2021

Английские ученые пришли к выводу, что популярный препарат от глистов "Никлозамид" может защитить от тяжелого течения коронавирусной болезни, а именно предотвращать повреждение легких.

Группа экспертов Королевского колледжа Лондона в новом исследовании провела анализ более трех тысяч лекарств, которые используют при других болезнях. Таким образом выяснилось, какие из них могут предупредить слияния клеток в альвеолах легких при COVID-19, говорится в статье Nature.

Такой препарат должен был бы блокировать специфическое действие шиповидного белка на клетки. В последней фазе исследования ученые фокусировались на 43 молекулах, которые в лабораторных условиях подавляли репликацию вируса и предотвращали повреждение клеток. Самым эффективным препаратом оказался "Никлозамид", который влиял на все механизмы, вовлеченные в слиянии клеток под действием коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильские ученые доказали, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме может значительно изменить тяжесть коронавируса и способ лечения пациентов с этим заболеванием.

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