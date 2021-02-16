Польша согласилась продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZaneca

Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca – сделать это поможет Европейская Комиссия.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу". Наша страна получит препарат по себестоимости, без наценки, подчеркнул глава правительства.

"В Украине действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу. Что этому способствовало? Закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока по предварительным договоренностям на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на закупку есть, в частности, из ресурсов Европейского инвестиционного банка", – уточнил он.

Ранее о том, что несколько европейских стран согласились перепродать Украине часть излишков вакцины от COVID-19, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

О готовности выкупить излишек вакцины у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что ожидают первую прививку в Украине уже до конца текущей недели. А задержку начала вакцинации объяснили техническими, в частности логистическими, проблемами.

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