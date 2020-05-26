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/ Пульмонология

Подтвержден новый способ заражения коронавирусом

3.6т
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Китайские ученые выделили живой штамп SARS-CoV-2 из отходов жизнедеятельности пациентов, зараженных COVID-19, заявив, что это повышает вероятность передачи инфекции через вдыхание таких частиц.

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По словам специалистов, похожим способом заразились жители одного из домов в Гонконге во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Результаты их исследования опубликованы в Emerging Infectious Diseases.

В научной статье, в частности, рассказывается о случае инфицирования коронавирусом 78-летнего жителя Уханя. Отмечается, что 17 января его госпитализировали в больницу с лихорадкой, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии грудной клетки. Позже, 22 января, пациента поместили на аппарат ИВЛ, но почти через месяц тот скончался.

Подтверждено путь заражения COVID-19 через отходы жизнедеятельности больных ним

Подтверждено путь заражения COVID-19 через отходы жизнедеятельности больных ним

"Результаты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, собранных с 27 января по 7 февраля, присутствует вирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках", – говорится в сообщении.

Специалисты добавляют, что им также удалось выделить живой вирус из двух образцов отходов жизнедеятельности, собранных у других больных. По убеждению китайских ученых, это доказывает, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19. Также это говорит о том, что коронавирусом можно заразиться фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые считают, что коронавирус может распространяться через "аэрозольные испражнения", когда люди смывают унитаз при поднятой крышке.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай
Теги
вирус инфекция
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