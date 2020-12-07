Почему пульсоксиметры "врут": эксперт назвал возможные причины

О прогрессировании коронавирусной болезни у пациента свидетельствует появление проблем с дыханием, при этом организм получает недостаточно кислорода. Для измерения его уровня в крови, так называемой сатурации, используют пульсоксиметр. Если показатель составляет 93% и ниже, значит у больного тяжелая форма COVID-19. Такое состояние требует госпитализации и подключения к аппарату ИВЛ.

Чтобы не перегружать больницы, многие пациенты находятся на амбулаторном лечении. В таком случае врачи рекомендуют регулярно отслеживать уровень сатурации. Если прибор выявил пониженный показатель, это серьезное основание для вызова скорой помощи.

MedOboz решил разобраться, насколько домашние пульсокиметры точны и какие факторы могут повлиять на результат.

Внешне прибор напоминает прищепку с экраном, палец зажимается между верхней и нижней частями. В верхнюю часть корпуса вмонтирован источник света, в нижнюю – датчик, принимающий сигнал. Через ткань проходят волны красного и инфракрасного диапазонов. Например, гемоглобин поглощает красные волны, а оксигемоглобин – инфракрасные. Так, прибор фиксирует разницу между выходящим светом и поглощенным, переводя ее в цифры, а точнее, в процент гемоглобина, насыщенного кислородом.

Врач-эксперт Виктор Литвиненко рассказал о факторах, которые могут мешать получению точных результатов.

По его словам, лак на ногтях может быть одной из причин. Он способен поглощать инфракрасные волны, тем самым, существенно искажать результат, как в меньшую, так и в большую сторону. Отклонение даже в 2% очень критично, поскольку при 93% сатурации нужна госпитализация, а при 95% – можно оставаться дома.

Другими причинами, почему пульсоксиметр может "обманывать", являются:

яркое искусственное или природное освещение;

низкая температура в помещении;

дрожь или движение во время измерений;

загрязнение источника света и/или принимающего датчика;

нахождение прибора выше уровня сердца.

Доктор напомнил, что наиболее точный показатель сатурации можно получить, когда прибор находится на среднем или большом пальце доминирующей руки.

Ранее MedOboz сообщал, что с появлением вакцины от коронавируса могут активизироваться мошенники, поэтому контроль происхождения и качества будущих вакцин должен быть усилен.