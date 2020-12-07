Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Почему пульсоксиметры "врут": эксперт назвал возможные причины

  • Проблемы с дыханием – признак тяжелой формы COVID-19

  • Уровень сатурации определяют с помощью специальных приборов, которые можно использовать и в домашних условиях

  • На точность пульсоксиметров могут влиять несколько факторов

2.6т
Читать материал на украинском

О прогрессировании коронавирусной болезни у пациента свидетельствует появление проблем с дыханием, при этом организм получает недостаточно кислорода. Для измерения его уровня в крови, так называемой сатурации, используют пульсоксиметр. Если показатель составляет 93% и ниже, значит у больного тяжелая форма COVID-19. Такое состояние требует госпитализации и подключения к аппарату ИВЛ.

Чтобы не перегружать больницы, многие пациенты находятся на амбулаторном лечении. В таком случае врачи рекомендуют регулярно отслеживать уровень сатурации. Если прибор выявил пониженный показатель, это серьезное основание для вызова скорой помощи.

MedOboz решил разобраться, насколько домашние пульсокиметры точны и какие факторы могут повлиять на результат.

Внешне прибор напоминает прищепку с экраном, палец зажимается между верхней и нижней частями. В верхнюю часть корпуса вмонтирован источник света, в нижнюю – датчик, принимающий сигнал. Через ткань проходят волны красного и инфракрасного диапазонов. Например, гемоглобин поглощает красные волны, а оксигемоглобин – инфракрасные. Так, прибор фиксирует разницу между выходящим светом и поглощенным, переводя ее в цифры, а точнее, в процент гемоглобина, насыщенного кислородом.

Врач-эксперт Виктор Литвиненко рассказал о факторах, которые могут мешать получению точных результатов.

По его словам, лак на ногтях может быть одной из причин. Он способен поглощать инфракрасные волны, тем самым, существенно искажать результат, как в меньшую, так и в большую сторону. Отклонение даже в 2% очень критично, поскольку при 93% сатурации нужна госпитализация, а при 95% – можно оставаться дома.

Другими причинами, почему пульсоксиметр может "обманывать", являются:

  • яркое искусственное или природное освещение;

  • низкая температура в помещении;

  • дрожь или движение во время измерений;

  • загрязнение источника света и/или принимающего датчика;

  • нахождение прибора выше уровня сердца.

Доктор напомнил, что наиболее точный показатель сатурации можно получить, когда прибор находится на среднем или большом пальце доминирующей руки.

Ранее MedOboz сообщал, что с появлением вакцины от коронавируса могут активизироваться мошенники, поэтому контроль происхождения и качества будущих вакцин должен быть усилен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости