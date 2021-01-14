Почему нельзя разделять две дозы вакцины от COVID-19: объяснение ученого

Разделение во времени применения двух доз вакцины против коронавируса ( COVID-19) опасно для здоровья и бесполезно с точки зрения эффективности препарата.

Член Американской академии микробиологии Антонио Кассон пояснил, что после первой дозы иммунитет исчезает быстро, если вторая доза не будет сделана вовремя, передает la Repubblica.

Ученый рассказал, что эффективность вакцины Pfizer после первой дозы находится в диапазоне от 29,5 до 62,4%. И лишь после 14 дней и применения второй дозы эффективность препарата превышает 90%.

К тому же отсрочка приема второй дозы вакцины повышает риск потери защиты, которую можно получить при первой прививке. Кассон, ссылаясь на исследования своих коллег, отметил, что иммунитет, приобретенный с помощью однократной дозы, быстро падает. Также он отметил, что иммунитет, полученный при преодолении болезни, обычно выше, чем иммунитет, полученный при вакцинации.

Кассон подчеркнул, что если увеличить интервал вакцинации, то появится большой сегмент вакцинированного, но не иммунизированного населения, подверженного инфекции. И вместо того, чтобы увеличивать количество вакцинированных, будет лишь огромная трата времени и денег на вакцинацию.

"Люди были проинформированы о том, что эффективность вакцины с двумя дозами, разделенными на 21 или 28 дней, в зависимости от вакцины, составляет 90% или более. Если вторая доза откладывается, было бы справедливо проинформировать человека, получающего вакцину, о том, что у него высока вероятность того, что он не будет защищен от инфекции и болезни в течение следующих 120 дней, а также есть вероятность потерять частично или полностью эффект от первой дозы", – сказал микробиолог.

Кассон подчеркнул, что нужно следовать календарю вакцинации и повторно вводить препарат через 21 или 28 дней.

"Я по-прежнему считаю, что необходимо следовать календарю вакцинации, чтобы меньше людей было вакцинировано, но были полностью защищены, чем иметь больше вакцинированных, но меньше защищенных", – добавил он.

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