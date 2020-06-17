Почему люди с диабетом уязвимы перед коронавирусом: ученые нашли разгадку

Американские ученые обнаружили закономерность, которая может помочь объяснить, почему люди с хроническими заболеваниями, не связанными с легкими и дыхательными путями, подвергаются большему риску заразится COVID-19.

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Для этого они изучили более 700 образцов инфицированных пациентов. О результатах научного эксперимента исследователей из университетов Сан-Паулу и Вашингтона пишет Daily Mail.

По словам специалистов, 1,7 миллиарда человек во всем мире подвержены повышенному риску коронавирусной инфекции из-за таких хронических заболеваний, как диабет, болезни сердца и почек.

Пациенты с хроническими болезнями, в частности, диабетом – белее склонны к заражению COVID-19

В ходе исследования они выяснили, что многие госпитализированные пациенты умерли не от пневмонии в результате заражения COVID-19, а от сердечных приступов и тромбов.

Ключом к таинственному ряду симптомов, утверждают специалисты, является рецептор ACE2. Это критический белок на поверхности клеток внутри тела человека. Он действует как процессор для других белков и гормонов в реакциях, которые помогают контролировать кровяное давление. Кроме этого, подходит к белку спайка на поверхности коронавируса, давая ему точку входа в клетки человека.

При этом страдающие диабетом, болезнями легких и высоким кровяным давлением люди имеют больше клеточных каналов, через которые в их организм может проникнуть вирус, чем здоровые.

Страдающие хроническими заболеваниями люди более уязвимы к коронавирусу – ученые из США

Ученые исследовали 700 образцов легких пациентов с широким спектром хронических заболеваний и сравнили их с образцами здоровых людей. Выяснилось, что ACE2 был гораздо более "выраженным" или распространенным на клеточных поверхностях пациентов с гипертонией, диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

Специалисты предполагают, что лекарство, используемое для лечения некоторых пациентов с раком молочной железы, могло бы помочь блокировать избыток рецепторов ACE2, через которые проникает коронавирус, возможно, спасая тысячи людей от этой инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из США отметили, что пациенты с коронавирусной инфекцией и сопутствующими хроническими заболеваниями чаще страдают от серьезных осложнений для здоровья, связанных с заражением.

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