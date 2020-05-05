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/ Пульмонология

Почему люди по-разному переносят коронавирус: иммунолог дала пояснение

28.5т
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При инфицировании коронавирусом иммунная система человека может выделять избыточное количество защитных веществ которые провоцируют тяжелое течение болезни.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский иммунолог Алла Волоха. По ее словам, именно поэтому определенное количество людей переносит заболевание тяжелее, с различными осложнениями, а другие – проще, даже не замечая симптомов.

"Об инфицировании пожилых людей – понятно, а вот реакция организма молодых зависит от их иммунной системы. Иногда иммунитет может выделять избыточное количество защитных веществ и болезнь переходит в тяжелое состояние. Также все зависит от того, сколько именно возбудителя получил человек. Если много – ход инфицирования будет сложнее", – отметила иммунолог.

Инфицирование коронавирусом

Инфицирование коронавирусом

popasnaya.city

По ее словам, в то же время дети на коронавирус реагируют намного слабее, чем взрослые.

"Тяжелые случаи у детей – это исключение. Они на инфекцию реагируют слабее и часто переносят ее бессимптомно. В общем очень редко бывает, чтобы врачи не смогли помочь молодым людям вылечиться. Разве что они поздно обратились, когда идет очень серьезное поражение легких. В таком случае их действительно сложно спасти", – подытожила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам специалистов мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов в Украине может возникнуть вторая волна заболеваемости на коронавирус.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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