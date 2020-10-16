Почему коронавирус стал таким жестоким убийцей: названы факторы

Исследователи говорят, что наряду с загрязнением воздуха это способствовало увеличению смертей от COVID-19

Это связано с ростом таких заболеваний, как ожирение, диабет с высоким кровяным давлением и болезни сердца

Количество лет, в течение которых человек может иметь хорошее здоровье, с 1990 года увеличилась на 6,5

Исследователи Вашингтонского университета заявили, что пандемия коронавируса подпитывается "идеальной" средой – способствуют распространению инфекции рост количества хронических заболеваний у людей и загрязнение воздуха на планете.

По их словам, глобальный рост основных заболеваний, связанных с ожирением и высоким кровяным давлением, а также доли регионов, которые за последние 30 лет стали заполненными смогом, привели к увеличению смертности от COVID-19. О результатах этого исследования "Глобальное бремя болезней" сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ученые проанализировали 87 факторов риска, 286 причин смерти и 369 болезней и травм у жителей 204 стран и территорий, чтобы определить, насколько хорошо они были подготовлены к воздействию пандемии.

Загрязненный воздух и хронические болезни, считают ученые, повлияли на уровень смертности от COVID-19

Результаты показали, что продолжительность здоровой жизни в мире, то есть количество лет, в течение которых человек может иметь хорошее здоровье, увеличилась более чем на 6,5 года в период с 1990 по 2019 год.

При этом исследователи подчеркнули, что глобальный кризис хронических заболеваний и неспособность системы общественного здравоохранения остановить их сделали население во всем мире уязвимым для COVID-19.

Cтраны и сколько лет "здоровой" жизни было потеряно в 1990 году. Источник: Daily Mail

По их словам, перед пандемией коронавируса частота случаев диагностирования у людей, например, диабета росла, как и смертность от болезней сердца во многих странах, включая США.

Исследователи предупреждают, что в сочетании с колоссальным количеством погибших от пандемии рост ожидаемой продолжительности жизни, достигнутый во всем мире за последние несколько лет, может быть остановлен.

Страны и количество потерянных лет "здоровой" жизни в 2019 году, что больше, чем в 1990-м. Источник: Daily Mail

Так, команда из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтона говорит, что результаты показывают, насколько необходимы срочные меры для борьбы с хроническими заболеваниями, чтобы обеспечить здоровье людей, что сделает страны более устойчивыми к любым будущим пандемиям.

Карта, которая показывает годы "здоровой" жизни, потерянные из-за загрязнения воздуха в 2019 году. Источник: Daily Mail

"Большинство этих факторов риска поддаются профилактике и лечению, и борьба с ними принесет огромные социальные и экономические выгоды. Нам не удается изменить нездоровое поведение, особенно то, которое связано с качеством диеты, потреблением калорий и физической активностью, отчасти из-за недостаточного внимания со стороны политики и недостаточного финансирования исследований в области общественного здоровья и поведения", – пояснил ведущий автор исследования, директор IHME доктор Кристофер Мюррей.

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