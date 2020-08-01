Почему коронавирус не исчез летом: инфекционист дал ответ

Пульмонология 09:25, 1.08.2020 Обновлено: 10:06, 1.08.2020

Основные респираторные вирусы, включая коронавирус (COVID-19), малоактивны летом, но это не значит, что они исчезают.

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Как сообщил в Facebook инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, влажность и температура не убивают вирус, а лишь препятствуют его широкому распространению.

"Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного более насыщен влагой. Больше 9 г/м3. Зимой наоборот – сухой и холодный. Это первый плюс к пониманию сезонности ОРВИ", – отметил он.

Вирусы малоактивны летом, но это не значит, что они исчезают
istockphoto.com

По словам врача, также доказано, что в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ (гриппа в особенности – так как грипп более всего изучен) всегда сопровождаются значительно меньшим числом заболевших.

"Ученые ставят важный акцент – важна даже не столько сама температура, как ее резкие колебания. Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствии распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавирусной эпидемии доказало, что неблагополучные африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия (лучше всех в мире произвела массовое тестирование) одинаково легко переносят эпидемию, с намного меньшим числом заболевших, чем в США и Европе. Даже по отдельным штатам в США картина весьма яркая и показательная. Еще один плюс в пользу зависимости от погодных условий. Сезонность подтверждается", – подчеркнул Дубровский.

Он добавил, что ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов. Солнечный летний свет – отличная защита воздуха и поверхностей от скопления и размножения вирусов. Тем более, больничный жесткий ультрафиолет.

"Доказано, что летом у населения иммунитет значительно выше (находится на нормальном базовом уровне), чем в холодные поры года. Этому способствует много факторов: витамин D и его действие на иммунную систему, полноценное витаминизированное питание, отсутствие переохлаждения, больше возможности для отдыха и восстановления. Иммунитет – лучшая защита и практически единственное лекарство от вирусов", – констатировал инфекционист.

И последним пунктом малоактивности вирусов летом он назвал социальную дистанцию или, по-другому, разобщение популяции.

"Школы, садики, университеты, общежития в подавляющем большинстве в летнее время пусты. Плюс отпуска, плюс работа у многих на открытом воздухе и т.п. Это важный и сильный фактор в пользу понимания причины сезонности ОРВИ", – заключил Дубровский.

Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook

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