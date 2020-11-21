Врач-анестезиолог, пояснил почему антибиотики неэффективны при лечении COVID-19

Они никак не помогут избавиться от вируса

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками никак не поможет победить коронавирус.

Так, многие врачи часто назначают подобные препараты, и пациенты думают, что они помогут избавиться от вируса. На самом деле это не так. Об этом Дубров рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, антибиотики действуют на бактерии. А вирус и бактерия – это совершенно разные организмы.

"То есть антибиотик не действует на вирус, а только на бактерии. Он не понижает температуру. Когда у вас есть температура – она вызвана не бактериальной, а вирусной инфекцией", – сообщил профессор.

Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками не поможет победить коронавирус. Источник: ZIK.ua

Он добавил, что в случае COVID-19 антибиотик не будет эффективным, поскольку он не имеет никакого действия на вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вакцина от коронавируса турецкой разработки будет доступна всему миру.

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