Гомеопат лечит коронавирус без официальных протоколов

Сколько с мракобесием не борись, его становится только больше. Псевдоврачи сейчас повылазили как грибы после дождя.

А что, доказательная медицина явно уступает в борьбе с коронавирусом. Число заболевших только растет, а система здравоохранения не выгребает.

Вакцины только на стадии разработки. Да, некоторые уже проходят клинические испытания с участие добровольцев, что обнадеживает. Предполагаемые лекарства оказались неэффективными против ковид. Одобрен только ремдесивир, но с этим не согласны в ВОЗ. Именно поэтому подобные ситуации благоприятны для всяких шарлатанов.

Один гомеопат Демьян Попов в интернете учит людей лечить коронавирус. В своих "рекомендациях" он ссылается на зарубежных вирусологов, физиологов и врачей.

Свою аудиторию он просвещает про прием антибиотиков, препаратов, разжижающих кровь, вреде КТ и опасности ИВЛ. При этом его советы не совпадают или вовсе противоречат протоколам лечения COVID-19 в Украине. Предоставлять такую информацию людям без должного образования все равно, что дать обезьянке гранату.

Скриншот из Facebook

И в самом конце поста чудотворец обращается к тем, кто ищет альтернативные способы лечение. По его словам, ковид можно вылечить с помощью (барабанная дробь) Арсеникум альбум, Фосфором и еще каким-то недоказанным мусором. Даже запоминать эти названия вредно для здоровья!

MedOboz уже неоднократно писал о вреде гомеопатии. Этот метод лечения не признается эффективным в Англии и Франции. Гомеопатическую помощь больше не финансируют, так как она "не продемонстрировала научно доказанную эффективность". В Америке обновляют руководства, чтобы предупредить потребителей о возможных опасностях недоказанных смесей.

Гомеопатия - это не лекарство

Но это в Европе, в США, а в Украине часто пытаются лечиться всякой околомедицинской ерундой. Причина этого – повальная неосведомленность населения в том, какая разница между лекарствами, БАДами и гомеопатией. БАДы и гомеопатия не являются лекарственными препаратами, они не проходят регистрацию, никто не проверяет их эффективность и безопасность.

Самое главное, что нужно понимать в отношении гомеопатии и БАДов – их производители не хотят вам помочь, они заинтересованы в том, чтобы вы купили их продукт, а ответственность за его эффективность они не несут.

Ранее MedOboz писал о самых распространенных заблуждения о витаминах и БАДах.