Pfizer начала испытания на людях таблеток для лечения COVID-19

Американская компания Pfizer, выпустившая вакцину против COVID-19, начала испытания на людях лекарства от коронавирусной болезни, которое должно остановить распространение SARS-CoV-2 в организме.

В разработанных таблетках, названных PF-07321332, содержатся ингибиторы для предотвращения репликации вируса в клетках, сообщается на сайте производителя.

"Учитывая то, как мутирует SARS-CoV-2, и продолжительное влияние COVID-19 на весь мир, вероятнее всего, иметь доступ к терапевтическим средствам и сейчас, и после пандемии будет крайне важно", – заявил президент компании по международным исследованиям, разработкам и медицине Микаэл Долстен.

Он добавил, что если испытания пройдут успешно, таблетку можно будет использовать при первых признаках инфекции, до госпитализации.

Кроме того, фармацевтическая компания тестирует противовирусный препарат, который вводится внутривенно. Его планируется использовать при лечении пациентов на более тяжелой стадии заболевания.

Известно, что в Pfizer ранее производили эффективные лекарства такого рода против других вирусов, среди которых ВИЧ и гепатит C.

Таблетки от коронавируса Pfizer

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