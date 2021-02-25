Pfizer и BioNTech решили исследовать эффективность третьей дозы COVID-вакцины

Разработчики вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech проведут исследование эффективности введения третьей дозы их препарата для защиты от новых штаммов COVID-19.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на сайте компании Pfizer. Для эксперимента наберут 144 добровольца, чтобы оценить безопасность и переносимость вакцины. Им предложат получить 30 микрограмм дополнительной дозы препарата через 6-12 месяцев после получения двух стандартных доз.

В исследовании будут участвовать люди двух возрастных категорий: 18-55 и 65-85 лет. Ученые будут отслеживать состояние их здоровья во время получения третьей дозы вакцины, через неделю и через месяц после этого. В целом же добровольцы будут находиться под наблюдением в течение двух лет.

Помимо этого, Pfizer и BioNTech обсуждают возможность проведения клинических испытаний варианта вакцины с модифицированной последовательностью мРНК, чтобы подготовиться к потенциальным мутациям вируса в будущем.

"Хоть мы пока не имеем никаких свидетельств того, что распространяющиеся штаммы приводят к потере защиты, которую обеспечивает наша вакцина, мы предпринимаем меры в случае, если штамм станет устойчивым к защите, предоставляемой вакциной", – объяснил глава Pfizer Альбер Бурла.

Напомним, ранее миллиардер-филантроп из США Билл Гейтс заявил, что для предотвращения серьезных случаев заражения людей новыми штаммами коронавируса может потребоваться введение не двух, а трех доз вакцины.

В Британии заявили об эффективности препарата Pfizer против нового "британского" штамма COVID-19 и о спаде заболеваемости коронавирусом после его применения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина компаний Pfizer и BioNTech на 89,4% предотвращает передачу коронавируса Sars-CoV-2. В ЮНИСЕФ заявили, что Украина может получить вакцину Pfizer уже весной.