Pfizer анонсировала появление "сухой" вакцины и рост производства до 2 млрд доз

Вакцина Pfizer/BioNTech станет сухой
Фармацевтическая корпорация Pfizer анонсировала рост производства вакцины против коронавируса до 2 млрд доз уже в 2021 году. Кроме того, она намерена усовершенствовать ее таким образом, чтобы для хранения не была обязательна температура в -70 градусов. По словам разработчиков, препарат может выпускаться в виде порошка.
Как пишет La Republica, именно из-за таких грандиозных планов компания временно сократила производство вакцины в январе. Ведь сейчас все силы она бросила на модернизацию завода в Бельгии и запуск еще двух в Германии.
Отметим, что обновление производственной линии на заводе Puurs в Бельгии позволит перекрыть нехватку флаконов с препаратом в Европе и Канаде. Сейчас контролирующие органы Бельгии и Евросоюза проводят тщательные проверки на этом объекте.
Что касается Германии, то там двум заводам в Марбурге уже разрешили начать первый производственный цикл, который затянется с середины до конца февраля. Планируется, что к середине 2021 года там произведут 250 тыс. доз вакцин, а до конца года – 750 тыс.
Таким образом, Pfizer рассчитывает, что уже к концу первого квартала этого года она уложится во все сроки, несмотря на нынешнее временное замедление выпуска продукции. А уже со второго квартала должно начаться удвоение темпов производства.
Примечательно, что американская Pfizer и немецкая BioNTech объявили, что они, помимо всего прочего, будут использовать "дополнительных поставщиков и контрактных производителей для увеличения общей производственной мощности".
Следовательно, другие компании, не являющиеся партнерами этих двух концернов, тоже смогут присоединиться к производству вакцины, которое сейчас разрешено в 45 странах. Одной из первых, кто начнет работу уже в марте, может стать американская фармацевтическая компания Baxter, у которой есть завод в Галле (Германия).
Говоря о прогнозированных сроках появления "порошковой" вакцины, которую можно будет не хранить при -70 градусах, в Pfizer и BioNTech назвали вторую половину 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заявление Pfizer о снижении объемов поставок вакцин от немецкого партнера BioNTech на 3-4 недели вызвало возмущение во многих странах ЕС. Там ситуацию назвали неприемлемой.
Напомним, 31 декабря ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech как наиболее эффективной.
В Европейском союзе стоимость одной ее дозы будет составлять 15,5 евро (примерно 528 грн).
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в феврале Украина также может получить 100 тыс. доз вакцины от этого производителя в рамках механизма COVAX. Их хватит для прививок 50 тыс. человек.
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