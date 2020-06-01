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/ Пульмонология

Первая вакцина от коронавируса прошла испытание на людях

1.8т
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В Китае первая вакцина от коронавируса прошла успешное испытание на людях.

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Она была признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунитет против SARS-CoV-2. Прорыв совершила группа ученых из Пекинского института биотехнологий, которая и создала вакцину, сообщает The Lancet.

Положительный результат был получен через 28 дней после начала тестирования. Окончательные результаты ожидаются через полгода, когда пройдут все проверки. Они должны показать, насколько иммунный ответ от вакцинации защищает при встрече с возбудителем коронавируса.

Первая вакцина от коронавируса прошла испытание на людях

Первая вакцина от коронавируса прошла испытание на людях

Исследование проводили на 195 здоровых добровольцах возрастом от 18 до 60 лет. Наиболее частой побочной реакцией была боль в месте инъекции (54%), высокая температура (46%), утомляемость (44%), головная боль (39%) и мышечные боли (17%). Большинство из них были легкой или средней тяжести, серьезных побочных эффектов не было зафиксировано.

Ранее OBOZREVATEL писал, что все силы стран мира направлены на создание вакцины для борьбы с пандемией COVID-19. Время от времени звучат обнадеживающие месседжи о том, что препарат будет готов уже в текущем году и запущен в массовое производство. С другой стороны, ряд ученых утверждают, что для его разработки потребуется еще как минимум год.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Вакцинация Коронавирус
Место
Китай Пекин
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