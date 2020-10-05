Передается ли коронавирус через дверные ручки: ученые дали ответ

Новое исследование показало, что коронавирус (COVID-19) не распространяется через поверхности, такие как дверные ручки или выключатели.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на профессора медицины Калифорнийского университета Монику Ганди, любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы вызвать заболевание.

Ученые опровергли теорию о заражении коронавирусом через дверные ручки

Это говорит о том, что такие меры, как мытье рук и отказ от прикосновения к лицу, менее важны, чем социальное дистанцирование и ношение масок для предотвращения распространения COVID-19.

Это также означает, что в постоянном опрыскивании поверхностей антибактериальным спреем – как многие стали делать во время пандемии – может не быть необходимости.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Lancet, показало, что любой коронавирус, оставшийся на поверхности, несет лишь "очень небольшой" риск заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский заявил, что если существует путь заражения коронавируса через поверхности, то он является маловероятным.

Немецкие исследователи оценили вероятность заражения COVID-19 во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, из-за хорошей вентиляции.