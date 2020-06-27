Переболевшим COVID-19 грозят серьезные проблемы со здоровьем: ученые озвучили список

Заражение коронавирусом может оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет.

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Как пишет Reuters, ученые из Научно-исследовательского института Скриппса в США сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за COVID-19.

Ученые заявили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса

Помимо респираторных проблем, коронавирус поражает многие системы органов, в некоторых случаях вызывая катастрофические повреждения.

"Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказалось, что он воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы", – заявил кардиолог Эрик Топол.

Согласно исследованию, COVID-19 может привести к нарушению свертываемости крови, что грозит инсультом, а также к сильному воспалению, которое поражает системы многих органов.

Кроме того, вирус может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Василий Купрейчик рассказал, что поражение легких является только первым ударом, потому что коронавирус в итоге поражает и другие органы человека.

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