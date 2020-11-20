Переболевшие коронавирусом пожаловались на выпадение зубов

Белок АПФ 2 встречается в легких, которые страдают больше всего, но немало его и в ротовой полости

COVID-19 может инфицировать кровеносные сосуды и нарушить приток крови к деснам

У многих людей, переболевших коронавирусом (COVID-19), ухудшилось состояние зубов.

Как пишет HuffPost со ссылкой на результаты исследования, это может быть связано с плохим насыщением головы кровью как следствие проблем с сосудами.

В группе Survivor Corps в Facebook, посвященной пациентам с коронавирусом, сообщили об ухудшении состояния зубов спустя какое-то время после заражения. У некоторых зубы выпадают без кровотечений.

Ученые допустили порчу зубов из-за коронавируса. Источник: pixabay.com pixabay.com

Согласно предположению, COVID-19 может инфицировать кровеносные сосуды и нарушить приток крови к деснам.

Как известно, иногда коронавирус приводит к образованию тромбов и закупорке сосудов. Таким образом уже наблюдались повреждения сердца, легких, кишечника, почек и головного мозга. Нечто подобное может происходить и с деснами, не получающими достаточно кислорода через кровь.

"Наша челюсть очень насыщенная кровеносными сосудами. У нас много зубов, чувствительные десны, у нас есть язык и вкусовые рецепторы, которые требуют питания", – отметил сосудистый биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли.

По его словам, при заражении коронавирусом бактерии захватывают белки АПФ 2, которые являются рецептором для входа в клетку вирусов. Чем больше таких белков в определенной части организма, тем больше поражается орган.

Чаще всего этот белок встречается в легких, которые страдают больше всего, но немало его и в ротовой полости.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор стоматологии Мартин Адди из Бристольского университета (Великобритания) заявил, что чистка зубов перед выходом из дома может помочь предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

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