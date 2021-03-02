Переболевшие COVID-19 в опасности, им нужна вакцинация, – ученые из Израиля

Люди, которые перенесли коронавирус, подвержены риску заражения новыми его мутациями, как и те, кто не болел. Поэтому им нужно немедленно вакцинироваться.

В частности тем, кто переболел более трех месяцев назад. К такому выводу пришли специалисты израильского Центра информации и знаний о коронавирусе, действующего в структуре военной разведки (АМАН), передают "Вести".

Отмечается, что накануне Министерство здравоохранения Израиля разрешило больничным кассам в стране делать прививки выздоровевшим от COVID-19. При этом такая категория граждан может вакцинироваться только через три месяца после выздоровления – но не двумя дозами, а одной.

Ученые из Израиля уверены, что переболевшим COVID-19 тоже нужно вакцинироваться

"В докладе уделено особое внимание "южноафриканскому" варианту вируса (B.1.351), занесенному в Израиль несколько месяцев назад. Известна 21 мутация, относящаяся к этому штамму. Из них наибольшую опасность представляет E484K, которая, как показали лабораторные исследования, обладает способностью оставаться "невидимой" для иммунной системы человека. Аналогичной способностью обладают "бразильский" штамм коронавируса (P.1) и "нью-йоркский" (B.1.526), выявленный сравнительно недавно", – говорится в сообщении.

Опыт показывает, что человек, ранее не заражавшийся COVID-19 и получивший две дозы вакцины производства Pfizer, защищен от этих мутаций. В таком случае инфицирование возможно, но болезнь будет протекать в легкой форме. Тогда как результаты клинических исследований говорят, что для перенесших вирус его штаммы-мутанты представляют серьезную опасность.

"Если в организм проникнет мутация E484K, то заболевание будет протекать так же, как у человека, который не был привит и ранее не болел", – утверждают специалисты.

О такой опасности штамма из ЮАР недавно предупредила и Всемирная организация здравоохранения. А ученые из АМАН отнесли людей, перенесших заболевание, к группе риска, которым необходима вакцинация.

Переболевшим, в случае ухудшения самочувствия, советуют немедленно сдать тест на коронавирус и особо тщательно соблюдать социальную дистанцию. Тех же, кто получит положительный результат, рекомендовано направлять в карантин на таких же основаниях, как и заразившихся впервые.

По данным портала GediVisual на 16:00 2 марта, в Израиле первую прививку против COVID-19 получили 8 211 997 человек (98,88%), а две – 3 439 919. Израильтян вакцинируют препаратами от Moderna и Pfizer/BioNTech.

Охват вакцинацией населения Израиля GediVisual,

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