Короткие новости по теме, которая сейчас всех интересует ...

О статистике не буду, как и обещал, ее вы увидите сами, она грустная, но умножайте цифру заболевших на 5, как минимум.

Все признали, что вирус таки существует, хотя есть дебилы (Дебильность (лат. Debilis - "слабый") - термин, применяемый в психиатрии для определения слабой степени олигофрении. Согласно МКБ-10, раздела F, нормативным является термин "легкая умственная отсталость "), которые все-таки верят, что это фейк, выдумка и совсем простая инфекция, поэтому здесь будет работать естественной отбор.

Жаль тех, кто понимает, что проблема существует, но пытается заниматься самолечением народными методами, витаминами, питьем, прогулками и советами тех, кто не имеет никакого отношения к медицине. Все вышеперечисленное не работает, особенно когда вам больше 35 лет, молодежь обычно может проскочить болезнь без лекарств и это плюс и позитив.

Судя по динамике распространения вируса, мы уже давно все в красной зоне.

Кто-то начал называть некоторые города черной зоной, потому что нет места в реанимации и недостаточно кислородных точек, поэтому начался отбор, кого лечить в первую очередь.

Очень много украинцев лечится дома и мы понимаем, что их в разы больше, чем в больницах.

Течение болезни порой не прогнозируемо, вчера кстати перезвонил коллега врач, нет сейчас температуры, имеет другие симптомы ковида, обоняние пропало классически на 5 день, а на КТ признаки пневмонии.

Поэтому нужно быть бдительными и динамично делать обследование, потому что изменения на КТ за 5-7 дней могут резко ухудшиться, а врач ориентируется на первое КТ, где были незначительные изменения или их не было.

Повторный ПЦР тест после 14 дня болезни при положительном ПЦР в первые дни болезни не нужно выполнять сейчас, потому что для лечения он нам врачам ничего не дает.

Положительный ПЦР может быть и до месяца, но мы теперь понимаем, что вирус уже побежден, а его остатки мы еще определяем.

Контролируйте больше ЦРП (ц реактивный протеин), ферритин, д-диммеры пока это лучшие маркеры осложнений при ковиде.

Прокальцитонин на практике не показал своей эффективности, но это сугубо те пациенты, с которыми я лично сталкивался, возможно у коллег в реанимации он работает лучше.

Еще важно, что противовирусные препараты прошли клинические исследования ну и результат очень простой - не работают, поэтому пока это лишняя трата средств.

Не забывайте других заболевания, они никуда не исчезли, поэтому консультируйтесь с врачами, чтобы держать их под контролем.

Не паникуйте - паника плохой советчик.

Обоняние не имеет для нас значение, если оно вернулось или не вернулось, мы врачи ориентируемся на КТ и анализы и общее состояние пациента.

Кто заболел и лечится дома, рекомендую купить пульсоксиметр, термометр ртутный также должно быть дома.

О аптечке я писал ранее в постах, лекарства кстати начинают исчезать, и если я меньше переживаю за дефицит в аптеке цинка, пробиотиков, витамина Д и витамина С или кучи фуфломицинов, которые имеют нулевое влияние на вирус, но большое влияние на ваш карман, мы врачи переживаем, что труднее купить антибиотики, которые действительно спасают пациентов при осложнениях..

Всем оптимизма, борьба продолжается, а осведомленность поможет нам преодолеть коронавирус быстрее и с меньшими потерями!

И помните о медиках, ваша поддержка сейчас очень нужна, они тоже люди.

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