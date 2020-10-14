Патологоанатом назвала человеческий орган, масса которого увеличивается в 5 раз от COVID-19

Борис Бондарь Пульмонология 23:57, 14.10.2020 Обновлено: 23:57, 14.10.2020

Основной мишенью коронавируса являются легкие, масса которых у жертв этой болезни может увеличится более чем в пять раз.

Об этом в эфире "России 1" рассказала главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина. Она добавила, что COVID-19 поражает и другие органы.

Согласно данным медиков, стандартная масса легких – 350 граммов. У людей, которые умерли от COVID-19, она может увеличиться до двух килограммов.

"Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", – сказала Гришина.

Она объяснила, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.

По словам медика, от коронавируса в основном умирают люди в возрасте около 50 лет. Однако в последнее время число жертв среди молодых пациентов несколько увеличилось.

Как писал OBOZREVATEL, вирус SARS-COV-2, вызывающий коронавирус нового типа, поражает не только легкие, но и другие органы инфицированного.

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