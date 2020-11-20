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/ Блоги - Пульмонология

Валерій Пекар
Валерій Пекар
Співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна Все статьи автора

Памятки о коронавирусе для каждого: что делать и как себя вести

1.2т
Читать материал на украинском

Спокойная осведомленность - это то, что нам сейчас нужно.

Врачи разработали очень классные памятки для каждого человека.

Прошу максимально распространить.

Авторский коллектив памяток:

Академия семейной медицины Украины / Academy of Family Medicine of Ukraine

Иниициатива Холон

Украино-швейцарский проект "Развитие медицинского образования"

Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики

Безумная благодарность!

1) Я боюсь заболеть ковидом. Что мне делать?

Памятки о коронавирусе для каждого: что делать и как себя вести

2) У меня был контакт с больным ковидом. Что мне делать?

Памятки о коронавирусе для каждого: что делать и как себя вести

3) Я думаю, что заболел ковидом. Что мне делать?

Памятки о коронавирусе для каждого: что делать и как себя вести

4) У меня ковид. Что мне делать?

Памятки о коронавирусе для каждого: что делать и как себя вести

Прошу распространить.

Без вас котики не справятся.

Присылайте свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на почту info@obozrevatel.com

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Автор
Валерій Пекар Валерій Пекар
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Валерия Пекаря
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