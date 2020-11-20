Спокойная осведомленность - это то, что нам сейчас нужно.
Врачи разработали очень классные памятки для каждого человека.
Прошу максимально распространить.
Авторский коллектив памяток:
Академия семейной медицины Украины / Academy of Family Medicine of Ukraine
Украино-швейцарский проект "Развитие медицинского образования"
Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики
Безумная благодарность!
1) Я боюсь заболеть ковидом. Что мне делать?
2) У меня был контакт с больным ковидом. Что мне делать?
3) Я думаю, что заболел ковидом. Что мне делать?
4) У меня ковид. Что мне делать?
Прошу распространить.
Без вас котики не справятся.
Присылайте свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на почту info@obozrevatel.com
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.