Острая фаза COVID-19 может продлиться до конца 2021 года, – иммунолог

Острая фаза распространения коронавируса может продолжаться как минимум до конца 2021 года. И хотя иммунитет в части жителей планеты будет формироваться из-за болезни, до коллективного иммунитета еще далеко.

Поэтому и о снятии карантинных ограничений из-за пандемии говорить рано. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021-го", – отметил он.

Острая фаза COVID-19 продлится до конца 2021 года, – иммунолог

По его словам, это не значит, что карантинные мероприятия в тех или иных странах не будут ослаблять. Иммунолог убежден, что люди постепенно начнут возвращаться к привычному режиму жизни.

В то же время, считает он, сезонной инфекцией коронавирус можно будет назвать после обретения населением Земли коллективного иммунитета. До этого, к сожалению, еще очень далеко.

"Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, но к концу 2021-го мы говорим еще об острой фазе пандемии", – объяснил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество преодолело не все проблемы, связанные с COVID-19. По его словам, мир ждут другие испытания, среди которых и новые штаммы возбудителя инфекции.

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