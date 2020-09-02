Осенью в Украине ждут похожий на коронавирус грипп "Гонконг", – врач

Марина Лисничук Пульмонология 13:52, 2.09.2020 Обновлено: 14:04, 2.09.2020

Осенью и зимой 2020-2021 годов к пандемии коронавируса в Украине может прибавиться новый вирус гриппа, похожий на COVID-19. Ученые называют его "Гонконг".

Он будет самым страшным из обнаруженных недавно штаммов гриппа, которых особо стоит опасаться в этом сезоне. Об этом в комментарии "КП" в Украине" рассказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко.

Вирусологи говорят, что штамм вируса гриппа "Гонконг" похож на коронавирус

Так, по данным ВООЗ, в этом году в состав противогриппозной вакцины ученые включили четыре штамма гриппа:

  • вирус A/Guangdong-Maonan (H1N1);

  • вирус A/Hong Kong (H3N2);

  • вирус B/Washington (Victoria);

  • вирус B/Phuket (Yamagata).

Пока украинские вирусологи не могут сказать, совпадут ли штаммы, что вошли в состав вакцин, с теми, которые будут циркулировать в этом эпидемическом сезоне. Однако утверждают, что опасаться стоит именно вируса A/Hong Kong (H3N2).

"Гонконг" – это то, что мы ждем и чего боимся", – подчеркнула Мироненко.

Мироненко предупредила о распространении похожего на COVID-19 гриппа "Гонконг"

Она добавила, что заражение указанными выше штаммами гриппа зачастую приводит к проблемам со здоровьем для людей пожилого возраста с хроническими болезнями. Например, у таких пациентов борьба с вирусом всегда является тяжелой и часто не обходится без последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра общественного здоровья, в Украину к эпидсезону 2020-2021 годов будет поставлено 665 тысяч доз вакцин от гриппа четырех видов. Украинцы же смогут получить прививку от двух из них – трехвалентную и четырехвалентную.

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