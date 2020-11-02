Вас, наверное, уже задолбали тексты про коронавирус и тестирование. Но очень коротко в двух абзацах все-таки добавлю по теме, потому что это важно. Важно знать правду не из любви к искусству, а потому что это эффективно. Предупрежден, значит вооруженю. А с завязанными глазами мы не в состоянии эффективно противостоять угрозе. Итак, есть очень хороший пример для МОЗа, всего Кабмина и профильного комитета Верховной Рады. В Словакии за день проверили на Covid-19 практически половину населения страны.

Да, за один день. В следующие выходные проверят вторую половину. Все, результат получен, реальная картина позволяет формировать логичную стратегию. Да, там населения всего 5,8 млн. И вчера за один день на коронавирус проверили 2,5 миллиона граждан. Добить вас деталями? Легко. Сдать анализ на Covid-19 можно было бесплатно. Да, бесплатно. Проверили за выходные половину страны. Для реализации такого масштабного процесса привлекли более 40 тыс. медиков, военных, полицейских, административных работников и добровольцев. В стране открыли около пяти тысяч точек тестирования. Понятно, что в Украине людей гораздо больше (никто точно не знает, сколько). Но у них и налоги платят всего 5,8 млн. граждан. И врачей, военных и полицейских соответственно меньше. Тем не менее - смогли. Что нам мешает сделать то же самое? Денег в ковид-фонде полно, раз лишние на дороги переводим. Врачей, военных, полицейских и волонтеров тоже можно привлечь достаточно. Тесты власти Словакии приобрели, которые дают результат в течение 15-30 минут. Почему в Украине никто даже не пробует сделать именно так? Нам не интересно?

Коротко о результатах по Словакии. Из 2,58 млн. граждан, прошедших тестирование, у 25 тыс. 850 человек обнаружили коронавирус. Условно - болеет 1%. Тестирование второй половины населения даст результат конкретным людям, но общую картину не изменит. Так вот, власти Словакии уже знают точно, сколько у них больных. И кто именно здоров, а кто болен. И через неделю у них вообще будет полная информация по всей стране. И будет очень просто принять необходимые меры, локализовать пандемию и решить проблему. Что нам мешает сделать то же самое? Шановний пане министр, шановний премьер - почему нет? Дальше будем гадать на кофейной гуще или в этой мутной воде неопределенности кто-то уже хорошо ловит свою рыбку и мешать нельзя?