Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Пульмонология

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Опыт Словакии: за выходные протестировали полстраны на COVID-19

3.3т
Читать материал на украинском

Вас, наверное, уже задолбали тексты про коронавирус и тестирование. Но очень коротко в двух абзацах все-таки добавлю по теме, потому что это важно. Важно знать правду не из любви к искусству, а потому что это эффективно. Предупрежден, значит вооруженю. А с завязанными глазами мы не в состоянии эффективно противостоять угрозе. Итак, есть очень хороший пример для МОЗа, всего Кабмина и профильного комитета Верховной Рады. В Словакии за день проверили на Covid-19 практически половину населения страны.

Да, за один день. В следующие выходные проверят вторую половину. Все, результат получен, реальная картина позволяет формировать логичную стратегию. Да, там населения всего 5,8 млн. И вчера за один день на коронавирус проверили 2,5 миллиона граждан. Добить вас деталями? Легко. Сдать анализ на Covid-19 можно было бесплатно. Да, бесплатно. Проверили за выходные половину страны. Для реализации такого масштабного процесса привлекли более 40 тыс. медиков, военных, полицейских, административных работников и добровольцев. В стране открыли около пяти тысяч точек тестирования. Понятно, что в Украине людей гораздо больше (никто точно не знает, сколько). Но у них и налоги платят всего 5,8 млн. граждан. И врачей, военных и полицейских соответственно меньше. Тем не менее - смогли. Что нам мешает сделать то же самое? Денег в ковид-фонде полно, раз лишние на дороги переводим. Врачей, военных, полицейских и волонтеров тоже можно привлечь достаточно. Тесты власти Словакии приобрели, которые дают результат в течение 15-30 минут. Почему в Украине никто даже не пробует сделать именно так? Нам не интересно?

Коротко о результатах по Словакии. Из 2,58 млн. граждан, прошедших тестирование, у 25 тыс. 850 человек обнаружили коронавирус. Условно - болеет 1%. Тестирование второй половины населения даст результат конкретным людям, но общую картину не изменит. Так вот, власти Словакии уже знают точно, сколько у них больных. И кто именно здоров, а кто болен. И через неделю у них вообще будет полная информация по всей стране. И будет очень просто принять необходимые меры, локализовать пандемию и решить проблему. Что нам мешает сделать то же самое? Шановний пане министр, шановний премьер - почему нет? Дальше будем гадать на кофейной гуще или в этой мутной воде неопределенности кто-то уже хорошо ловит свою рыбку и мешать нельзя?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Тема
Коронавирус
Место
Словакия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости