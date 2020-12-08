Опубликованы результаты окончательных испытаний вакцины AstraZeneca

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.

Как пишет влиятельный медицинский журнал The Lancet, вакцина AstraZeneca может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата.

В то же время, если пациент сначала получит половину дозы, а затем полную дозу вакцины, то препарат достигает эффективности в 90%.

Вакцина AstraZeneca достигает эффективности в 90%

Стоит отметить, что в группе, где эффективность вакцины оказалась выше, не было волонтеров старше 55 лет.

AstraZeneca стала первой среди производителей вакцины от коронавируса, результаты клинических испытаний которого были обнародованы. Ее конкуренты – американская фармкомпания Moderna и немецкая компания BioNTech с американским концерном Pfizer – еще не опубликовали свои результаты.

Вакцина AstraZeneca в случае ее допуска на рынок будет значительно дешевле других вакцин благодаря более простой технологии изготовления. Также преимуществом препарата является то, что его не нужно хранить при очень низких температурах.

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