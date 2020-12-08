Опубликованы результаты окончательных испытаний вакцины AstraZeneca

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.

Как пишет влиятельный медицинский журнал The Lancet, вакцина AstraZeneca может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата.

В то же время, если пациент сначала получит половину дозы, а затем полную дозу вакцины, то препарат достигает эффективности в 90%.

Вакцина AstraZeneca достигает эффективности в 90%

Стоит отметить, что в группе, где эффективность вакцины оказалась выше, не было волонтеров старше 55 лет.

AstraZeneca стала первой среди производителей вакцины от коронавируса, результаты клинических испытаний которого были обнародованы. Ее конкуренты – американская фармкомпания Moderna и немецкая компания BioNTech с американским концерном Pfizer – еще не опубликовали свои результаты.

Вакцина AstraZeneca в случае ее допуска на рынок будет значительно дешевле других вакцин благодаря более простой технологии изготовления. Также преимуществом препарата является то, что его не нужно хранить при очень низких температурах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

две вакцины против коронавируса оказались высокоэффективными, что дает надежду на скорое окончание пандемии. Всего разработкой занимается четыре компании: Moderna, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Оксфордский университет, Johnson&Johnson.

Американскую вакцину от коронавурусу производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer для широкого использования.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали, что вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году.

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