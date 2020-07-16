Американские исследователи выяснили, что лучшими для защиты от коронавируса являются защитные маски медицинского типа N99 и N95.

Об этом пишет Science Alert. По словам исследователей, эти маски уменьшают риск заражения 94-99% после 20 минут пребывания в очень загрязненном месте. Дело в том, что они очень плотно прилегают к лицу и не пропускают частицы, волокна же фильтруют патогены.

Респиратор N95 – это устройство защиты органов дыхания, рассчитанный на плотное прилегание к лицу и эффективную фильтрационную способность. Обозначение "N95" указывает на способность респиратора блокировать не менее 95% частиц размером 0,3 микрона. Однако даже правильно установленный респиратор полностью не устраняет риск заболевания или смерти.

Определены наиболее эффективные маски для защиты от COVID-19 Фото: pixabay.com

Второе место по эффективности заняли одноразовые хирургические маски. Их изготавливают из нитей и волокон, которые соединяются с помощью термического воздействия или обрабатывают механически.

Тем, кто производит маски дома, рекомендуют шить гибридные средства защиты, используя хлопок и еще один слой из другого материала: шелка, шифона или фланели.

В целом хирургические маски примерно втрое эффективнее блокируют аэрозоли с вирусами, чем маски для лица, приготовленные в домашних условиях, согласно исследованию 2013 года. Однако исследователи отмечают, что доступ к таким масок прежде всего должны иметь врачи.

Ученые уточнили, что предварительный анализ 194 стран показал, что в местах, где не рекомендовались к ношению, наблюдалось 55%-ное увеличение смертности от коронавируса на душу населения по сравнению с 7% в странах с культурами или руководящими принципами, которые поддерживают ношение масок.

Отметим, маску во время распространения коронавируса в мире нужно регулярно менять (насколько часто – зависит от ее типа). Так, например, одноразовую следует менять 1 раз в час. Маску с бумажным фильтром – 1 раз в 2 часа; с бактерицидным барьером – 1 раз в 3-4 часа. Если маска намокла, нужно ее поменять сразу же. Респираторные маски для врачей и медсестер защищают примерно 8 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский медик призвал всех носить медицинские маски и рассказал, почему они являются одним из лучших средств защиты от COVID-19. В его клинике за все время эпидемии ни один медик не заразился инфекцией от пациента – одной из важнейших мер защиты стали именно маски.