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/ Пульмонология

Определена группа крови, которая защищает от заражения COVID-19

7.6т
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Люди с типом крови О (I группа) генетически более защищены от возможности заразиться коронавирусом (COVID-19).

К такому выводу пришли ученые из частной медицинской компании 23andMe, которая изучила данные более 750 тысяч человек, передает Daily Mail.

"Предварительные данные генетического исследования COVID-19, по-видимому, дают больше доказательств важности группы крови человека – определяемой геном ABO – для различий в восприимчивости к вирусу", – говорится в сообщении.

Определена группа крови, которая защищает от COVID-19

Определена группа крови, которая защищает от COVID-19

В исследовании сказано, что человек с 1-й группой крови имеет на 9-18% меньше шансов получить положительный результат на COVID-19 по сравнению с другими группами крови.

"Эти данные верны, если учесть возраст, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие заболевания", – подчеркнули ученые.

Отмечается, что это лишь предварительные наработки ученых. Еще предстоит точнее определить, как группа крови человека может играть роль в восприимчивости к вирусам.

"Мы не единственные, кто изучает это. В конечном итоге, научному сообществу, возможно, потребуется объединить свои ресурсы для реального решения вопросов, касающихся связей между генетикой и COVID-19", – отметили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа наиболее уязвимая перед коронавирусом группа крови.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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