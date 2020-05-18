Определен "первый и последний" симптом COVID-19 у молодых людей

Тимур Григоренко Пульмонология 07:10, 18.05.2020 Обновлено: 10:05, 18.05.2020

У молодых пациентов с COVID-19 инсульт может быть "первым и последним" симптомом коронавируса.

Причиной этого является гиперкоагуляция – повышение свертываемости крови, рассказала в интервью "Ленте" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

Пандемия COVID-19

"Важно знать, что гиперкоагуляция – повышенная активность свертывающей системы кровообращения – часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", – отметила медик.

Врач подчеркнула, что в США в разгар эпидемии COVID-19 количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодом 2018-19 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19.

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