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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Ополаскиватели для рта эффективно уничтожают коронавирус

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Некоторые антисептики и жидкости для гигиены ротовой полости могут снижать активность SARS-Cov-2. Ученые установили, что эти средства локально сокращают вирусную нагрузку после инфицирования.

Исследование провели ученые из Медицинского колледжа в Пенсильвании, передает Лента.Ру.

Было протестировано несколько средств на способность инактивировать коронавирус в культуре человеческих клеток. Так, 1%-ый раствор детского шампуня, который врачи часто используют для промывания носовых пазух, после двухминутного контакта уничтожал более 99,9% вирусов. Использование жидкостей для полоскания ротовой полости приводило практически к полной инактивации вируса всего за 30 секунд.

Ополаскиватели для рта защищают от коронавируса
Ополаскиватели для рта защищают от коронавируса

Специалисты планируют проверить способность ополаскивателей снижать вирусную нагрузку у больных с COVID-19.

Ранее MedOboz писал, какое мыло эффективно защищает от коронавируса.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
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