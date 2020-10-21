Ополаскиватели для рта эффективно уничтожают коронавирус

Некоторые антисептики и жидкости для гигиены ротовой полости могут снижать активность SARS-Cov-2. Ученые установили, что эти средства локально сокращают вирусную нагрузку после инфицирования.

Исследование провели ученые из Медицинского колледжа в Пенсильвании, передает Лента.Ру.

Было протестировано несколько средств на способность инактивировать коронавирус в культуре человеческих клеток. Так, 1%-ый раствор детского шампуня, который врачи часто используют для промывания носовых пазух, после двухминутного контакта уничтожал более 99,9% вирусов. Использование жидкостей для полоскания ротовой полости приводило практически к полной инактивации вируса всего за 30 секунд.

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Специалисты планируют проверить способность ополаскивателей снижать вирусную нагрузку у больных с COVID-19.

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