Оксфордская вакцина дает надежду пожилым людям в борьбе с COVID-19
Вакцина против коронавируса, разработанная фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ у пожилых людей.
Прививка способствует выработке защитных антител и Т-клеток в этой возрастной подгруппе, пишет Financial Times.
Этот вывод очень важен, поскольку именно люди старше 55 лет подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19.
Отмечается, что результаты анализов крови на иммуногенность у пожилых участников повторяют данные, опубликованные в июле этого года, которые показали, что вакцина против коронавируса генерирует "устойчивые иммунные ответы" у здоровых людей в возрасте 18-55 лет.
Как сообщал MedOboz, российская вакцина Sputnik V против коронавируса будет протестирована в Индии на 100 добровольцах.