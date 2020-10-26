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/ Пульмонология

Оксфордская вакцина дает надежду пожилым людям в борьбе с COVID-19

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Вакцина против коронавируса, разработанная фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ у пожилых людей.

Прививка способствует выработке защитных антител и Т-клеток в этой возрастной подгруппе, пишет Financial Times.

Этот вывод очень важен, поскольку именно люди старше 55 лет подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19.

Отмечается, что результаты анализов крови на иммуногенность у пожилых участников повторяют данные, опубликованные в июле этого года, которые показали, что вакцина против коронавируса генерирует "устойчивые иммунные ответы" у здоровых людей в возрасте 18-55 лет.

Вакцина от AstraZeneca является лидером среди других кандидатов
Вакцина от AstraZeneca является лидером среди других кандидатов

Как сообщал MedOboz, российская вакцина Sputnik V против коронавируса будет протестирована в Индии на 100 добровольцах.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
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