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/ Пульмонология

Одобрен еще один препарат для лечения COVID-19: что о нем известно

  • Лечить COVID-19 теперь можно с помощью моноклональных антител

  • Этот метод одобрил регулирующий орган США

  • Препарат Бамланивимаб блокирует коронавирус в организме, он рекомендован при легком и среднем течении инфекции

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Американский регулирующий орган разрешил использовать моноклональные антитела для лечения коронавирусной инфекции.

Эта информация появилась на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября 2020 года.

Препарат под названием Бамланивамаб (LY-CoV555) разработан американской фармакологической компанией Eli Lilly & Company.

Согласно результатам клинического исследования второй фазы, нейтрализирующее антитело LY-CoV555 можно использовать для терапии пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. Возрастные и весовые ограничения для Бамланивимаба: от 12 лет и не меньше 40 килограммов. Препарат вводится внутривенно один раз в дозе 700 мг.

Лекарство рекомендовано в случаях, когда есть риск тяжелого течения болезни или госпитализации, например, в анамнезе есть сопутствующие заболевания, такие как:

  • ожирение (ИМТ больше 35);

  • сахарный диабет;

  • сердечно-сосудистые заболевания;

  • иммуносупрессивные заболевания;

  • возраст пациента 65 лет и старше.

Несмотря на то, что эффективность и безопасность данного средства еще оценивается, проведенные испытания свидетельствуют о снижении числа госпитализированных больных по сравнению с группой плацебо.

Бамланивимаб одобрен для лечения COVID-19
Бамланивимаб одобрен для лечения COVID-19

Противопоказанием к использованию Бамланивимаба является госпитализация с коронавирусом и потребность в кислородном лечении, поскольку моноклональные антитела могут ухудшать клинический прогноз и результат терапии.

Действие моноклонального антитела LY-CoV555 или Бамланивимаба направлено против спайкового белка SARS-CoV-2. Препарат связывается с рецептор-связывающим доменом спайкового белка (S-белка), тем самым не давая вирусу связываться с мембранным белком АСЕ2. Через контакт с последним вирус и проникает в человеческие клетки. В результате такой "конкуренции" за вирусный домен блокируется репликация коронавируса.

MedOboz ранее писал об использовании моноклональных антител в онкологии. Эти белки способны вызывать в организме прицельную реакцию на определенный антиген, в данном случае, на опухолевые клетки. Иммунопрепараты применяются для лечения меланомы, рака молочной железы, рака почек, легких, простаты. С их помощью удается увеличить выживаемость больных.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
лекарства
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