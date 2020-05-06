Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Обнаружены свирепые последствия COVID-19 у детей

1.2т
Читать материал на украинском

У детей, которые заболели коронавирусом COVID-19, наблюдались губительные воздействия болезни.

Об этом в Twitter сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, отметив, новые случаи заражения среди детей.

"Мы обнаружили 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка. Четыре пациента дали положительный результат на COVID-19, в то время как у шести других были антитела", – говорится в сообщении.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

При таком синдроме у больного наблюдаются болезненные проявления таких симптомов, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.

"Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь", – отметил мэр.

Глава города добавил, что департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года.

Обнаружены свирепые последствия COVID-19 у детей

Отметим, что в США состоянием на 6 мая зарегистрировали 1 213 010 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 210 424 человека, скончались – 69 925.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне США заявили, что не знают, откуда взялся коронавирус.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости