Обнаружены свирепые последствия COVID-19 у детей

У детей, которые заболели коронавирусом COVID-19, наблюдались губительные воздействия болезни.

Об этом в Twitter сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, отметив, новые случаи заражения среди детей.

"Мы обнаружили 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка. Четыре пациента дали положительный результат на COVID-19, в то время как у шести других были антитела", – говорится в сообщении.

При таком синдроме у больного наблюдаются болезненные проявления таких симптомов, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.

"Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь", – отметил мэр.

Глава города добавил, что департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года.

Отметим, что в США состоянием на 6 мая зарегистрировали 1 213 010 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 210 424 человека, скончались – 69 925.

We have an urgent health alert for parents and doctors.



We’ve detected 15 cases of multi-system inflammatory syndrome detected in children in NYC hospitals. 4 patients tested positive for COVID-19 while 6 others had antibodies.