Обнаружены суперраспространители COVID-19: что о них известно и в чем опасность
Неравномерность заражения COVID-19 в разных странах может зависеть не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей – людей, которые передают большое количество вирусов.
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Как говорится в базе данных PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США, такую гипотезу выдвинул ученый из аргентинского Национального университета "Дель – Литораль" Пабло Бельдоменико.
По мнению исследователя, суперраспространитель инфекции может заразить больше людей, чем обычный переносчик, и делает это быстрее.
При этом носителями коронавируса, потенциально способными инфицировать многих окружающих, могут быть как тяжелобольные, так и бессимптомники.
Бельдоменико связал механизм "суперраспространения" с высокими вирусными нагрузками (количеством вирусов, полученное человеком), которые могут привести к инфекциям большой интенсивности.
Это, по его словам, подтверждается экспериментальными ветеринарными исследованиями. Были проведены опыты с телятами, которых инфицировали штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота.
Животные получали три различные вирусные дозы. Те, кто получил высокую дозу, тяжело переносили инфекцию и заражали других. Животные из группы с низкой дозой не заболели вообще и никого не заразили.
Замглавы по научной работе Института физической химии РАН Олег Батищев объяснил "Известиям", что один вирус после попадания в организм инициирует одну клетку и та произвоит сотню новых возбудителей.
"Если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых у этого человека", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы. У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.