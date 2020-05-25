Обнаружены суперраспространители COVID-19: что о них известно и в чем опасность

Неравномерность заражения COVID-19 в разных странах может зависеть не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей – людей, которые передают большое количество вирусов.

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Как говорится в базе данных PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США, такую гипотезу выдвинул ученый из аргентинского Национального университета "Дель – Литораль" Пабло Бельдоменико.

Рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

По мнению исследователя, суперраспространитель инфекции может заразить больше людей, чем обычный переносчик, и сделать это быстрее.

При этом носителями коронавируса, потенциально способными инфицировать многих окружающих, могут быть как тяжелобольные, так и бессимптомники.

Бельдоменико связал механизм "суперраспространения" с высокими вирусными нагрузками (количеством вирусов, которое получает человек): серьезная вирусная нагрузка может привести к инфекциям высокой интенсивности.

Это, по его словам, подтверждается экспериментальными ветеринарными исследованиями. Был проведен эксперимент с телятами, которых инфицировали штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота.

Животные получали три различные вирусные дозы. Телята, получившие высокую дозу, тяжело переносили инфекцию и заражали других. Телята из группы с низкой дозой не заболели вообще и никого не заразили.

Замглавы по научной работе Института физической химии РАН Олег Батищев объяснил "Известиям", что один вирус после попадания в организм инициирует одну клетку, и та производят сотню новых вирусов.

"Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов у этого одного человека", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы. У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.

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