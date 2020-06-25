Обнаружено дешевое средство от симптомов коронавируса

Марина Лисничук Пульмонология 13:00, 25.06.2020 Обновлено: 13:28, 25.06.2020

Ученые изучают, может ли полоскание горла солевым раствором уменьшить симптомы коронавируса и сократить течение этой болезни.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Исследование решили провести ученые из Эдинбургского университета. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты напомнили, что полоскание соленой водой повышает антивирусные способности организма – например, уменьшает кашель при простуде, а также предотвращает его усилению.

Ученые изучают эффективность полоскания горла солевым раствором при COVID-19

Они считают, что такое "лекарство" также может усилить естественные механизмы борьбы с вирусами в организме, которые запускаются при инфицировании COVID-19.

"Для этого метода требуется только соль, вода и некоторое понимание процедуры полоскания горла. Поэтому, если он будет признан эффективным, то должен стать простым и недорогим для широкого использования", – поясняют эдинбургские ученые.

Свое исследование они решили провести только на взрослых шотландцах, которые имеют симптомы коронавируса или недавно получили положительный тест на него. Результаты пока ожидаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что покрытие поручней в общественном транспорте, ручек дверей и тележек в магазинах, а также спортивного инвентаря в спортзалах медью поможет предотвратить распространение коронавируса.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Януковичу и его министрам обороны объявили о подозрении в госизмене: помогли России украсть Крым

Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку

Наводнения в Украине: Зеленский потребовал найти решение, чтобы не тратить сотни миллионов ежегодно

В Украине за сутки почти тысяча новых случаев COVID-19: статистика Минздрава на 25 июня

Украинцы бурно отреагировали на слова Третьяковой о детях: "Падать больше некуда"